13 августа, 09:24

На Гавайях число жертв пожаров выросло до 93

AP Photo/ Rick Bowmer
© AP Photo/ Rick Bowmer

Губернатор штата Джон Грин сообщал, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 93.

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"Число подтвержденных жертв выросло до 93. Личности [еще] двух погибших были установлены", - указано в заявлении, опубликованном на официальном сайте властей округа Мауи.

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. 

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© Информационное агентство ТАСС
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