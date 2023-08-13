На Гавайях число жертв пожаров выросло до 93

Губернатор штата Джон Грин сообщал, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате пожаров на гавайском острове Мауи увеличилось до 93.

"Число подтвержденных жертв выросло до 93. Личности [еще] двух погибших были установлены", - указано в заявлении, опубликованном на официальном сайте властей округа Мауи.

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин сообщил, что пожары на острове стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Самыми крупными по числу жертв в стране считаются природные пожары 1871 года в Висконсине, тогда погибли более 1,1 тыс. человек.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел.