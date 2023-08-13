В Раменском произошел пожар на складе с удобрениями

Площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. В Раменском произошел пожар в складских помещениях. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

"В 11:53 мск поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: Раменский городской округ, 4-й км Донинского шоссе - складское помещение", - сообщили в главке МЧС.

Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м.

"По прибытии первых подразделений наблюдается горение склада с удобрениями по всей площади. Дальнейшая информация уточняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в ГУ МЧС.

Как передает корреспондент ТАСС, черные клубы дыма от пожара видно в ближайших к Раменскому городах - Жуковском и в Люберцах.

Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что существует угроза распространения огня на соседний склад.

"На данный момент к тушению привлечено более 70 человек, 26 единиц техники. Существует угроза распространения пожара на соседний склад. На месте наблюдается сильное задымление, мобильная лаборатория проводит замеры воздуха на предмет превышения ПДК", - говорится в сообщении.

По предварительным данным прокуратуры Московской области, причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

В новость внесены изменения (13:24 мск) - добавляются шестьй и седьмой абзацы