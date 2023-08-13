В Якутии увеличат группировку парашютистов-десантников для борьбы с лесными пожарами

Дополнительные силы будут переброшены в Олекминский район

ТАСС, 13 августа. Федеральная Авиалесоохрана увеличит группировку парашютистов-десантников для борьбы с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия). Дополнительные силы будут переброшены в Олекминский район, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"Федеральная Авиалесоохрана дополнительно перебрасывает 25 парашютистов-десантников для борьбы с пожарами и смогом в Республике Саха (Якутия). Силы федерального резерва направлены в регион после оказания действенной помощи в ликвидации и локализации лесных пожаров в Красноярском крае. После прибытия дополнительные силы будут оперативно переброшены на лесные пожары в Олекминском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Якутии уже сконцентрирована самая крупная межрегиональная группировка Авиалесоохраны. Профессиональную помощь региону в борьбе с огнем оказывают 746 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны республик Бурятия, Тыва, Архангельской, Иркутской областей, Забайкальского края. С 3 июля в Якутии действует режим ЧС.

"Важным фактором, мешающим стабилизации обстановки, является ежедневное возникновение новых грозовых пожаров. Сегодня команды Авиалесоохраны, наземных лесных служб и привлеченных лиц ликвидируют в регионе 99 лесных пожаров, причиной возникновения всех этих очагов стали грозы. Работают более 1,6 тыс. человек. Там, где есть дороги и возможность прохода для бульдозеров по бездорожью, задействована 61 единица наземной техники", - сообщила пресс-служба.

Для мониторинга обстановки и тушения пожаров Авиалесоохраной привлечено шесть самолетов и вертолетов. В отдельных районах Якутии начались фрагментарные осадки, по северо-востоку и северо-западу дефицит осадков сохранится до 17 августа.

В оперативном штабе региона в воскресенье сообщили, что площадь действующих пожаров в Якутии выросла в 1,5 раза - до почти 480 тыс. га.