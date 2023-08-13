Причиной пожара на складе в Раменском стало нарушение при сварочных работах

Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Причиной крупного пожара на складе в Раменском стало нарушение при проведении сварочных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Предварительная причина возгорания - нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение склада с удобрениями по всей площади. Площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент ТАСС, черные клубы дыма от пожара видно в ближайших к Раменскому городах - Жуковском и в Люберцах.