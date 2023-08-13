13 августа, 11:11
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили о перехвате очередного украинского беспилотника над Белгородской областью

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"13 августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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