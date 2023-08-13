В МО РФ заявили о перехвате очередного украинского беспилотника над Белгородской областью

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Белгородской областью очередной украинский беспилотник, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"13 августа около 13.30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что пострадавших и разрушений нет.