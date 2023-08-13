13 августа, 11:38

В Саратовской области при пожаре в нежилом доме погибли три человека

Площадь пожара составила 50 кв. м

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Тела трех погибших обнаружены на месте пожара в нежилом доме в селе Каменка Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В 12:54 (11:54 мск) в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Советской села Каменка. "По сообщению "ЦППС-01" произошло возгорание нежилого дома. В 14:50 (13:50 мск) обнаружены тела трех погибших (детей нет). Площадь пожара составила 50 кв. м", - сообщили в управлении.

На месте работали две единицы пожарной техники. Пожар ликвидировали спустя два часа после вызова. 

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