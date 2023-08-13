13 августа, 12:33

В Крыму при столкновении двух катеров пострадали три человека

Прокуратура начала проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении двух катеров в районе мыса Тарханкут в Черноморском районе Республики Крым, они госпитализированы. Об этом сообщили в крымском линейном управлении МВД России на транспорте.

"В 12:50 мск в дежурную часть крымского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе мыса Тарханкут село Оленевка Черноморского района столкнулись два маломерных судна. <…> Пострадали три человека 1980, 1983, 1984 годов рождения, которые госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего. 

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