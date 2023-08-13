13 августа, 12:52

В Таиланде в результате падения с высоты погибла россиянка

REUTERS/ Athit Perawongmetha, архив
© REUTERS/ Athit Perawongmetha, архив

Она выпала из окна случайно, сообщил свидетель происшествия

БАНГКОК, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка погибла в результате падения с высоты в Таиланде в Паттайе. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

32-летняя гражданка России незадолго до гибели была в квартире на седьмом этаже, в которой также находился 30-летний россиянин. По его словам, женщина выпала из окна случайно.

По данным полиции, свидетель происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и первоначально отказывался сотрудничать со следствием. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств гибели россиянки. 

Теги:
ТаиландРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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