В Таиланде в результате падения с высоты погибла россиянка

Она выпала из окна случайно, сообщил свидетель происшествия

БАНГКОК, 13 августа. /ТАСС/. Россиянка погибла в результате падения с высоты в Таиланде в Паттайе. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.

32-летняя гражданка России незадолго до гибели была в квартире на седьмом этаже, в которой также находился 30-летний россиянин. По его словам, женщина выпала из окна случайно.

По данным полиции, свидетель происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и первоначально отказывался сотрудничать со следствием. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств гибели россиянки.