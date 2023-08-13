В Жигулевском заповеднике площадь лесного пожара выросла до 8 га

В региональном МЧС сообщили, что число пожарных для тушения возгорания увеличили со 147 до 205 человек

ТАСС, 13 августа. Число пожарных, задействованных в тушении возгорания в Жигулевском заповеднике в Самарской области, увеличилось со 147 до 205 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Для тушения пожара привлечены 205 человек и 40 единиц техники, в том числе 147 человек, 23 единицы техники от МЧС России. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем, а также Волжский спасательный центр МЧС России", - сообщили в ГУ МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время площадь лесного пожара составляет 8 га. Для тушения привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России (Казань).

Пожар возник 12 августа в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина" в районе населенного пункта Бахилова Поляна. Погибших и пострадавших нет.

Жигулевский государственный природный заповедник организован в октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927-1935) и Жигулевского (1959-1960) заповедников. Заповедник расположен на Самарской Луке - местности, прилегающей к глубокому изгибу реки Волги у впадения реки Самары. Площадь Жигулевского заповедника составляет 23,1 тыс. га, из них 22,6 тыс. га приходится на основной участок в северной части полуострова и 500 га - на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями. Благодаря своему географическому положению, разнообразию микроклиматических условий, обусловленному резко пересеченным горным рельефом, и особенностям геологического прошлого сохраняется возможность существования растений и животных, свойственных различным географическим зонам.