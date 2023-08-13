Глава управления ГО и ЧС Уссурийска опроверг информацию о повреждении дамбы

Недостоверная информация появилась в местных СМИ после включения в районе Междуречье сирен оповещения населения

ТАСС, 13 августа. Директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) Уссурийского городского округа Александр Лихидченко опроверг информацию о прорыве дамбы, которая появилась в местных СМИ после включения в районе Междуречье сирен оповещения населения. Его видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации Уссурийска.

"Те звуки сирен и речевые сообщения, которые прозвучали в районе Междуречье связаны с тем, что в последнее время начала дренировать вода, видимо, это связано с подземными источниками, вода активно начала поступать на эту территорию. Это ни в коем разе не связано с тем, что где-то имеется нарушение целостности тела дамбы, либо есть где-то какой-то прорыв", - сказал Лихидченко.

Глава ГО и ЧС уточнил, что из-за подъема уровня воды ведомство обязано предупреждать о возможных ЧС. "В сетях появились какие-то надуманные факты, такие действия приводят к панике населения, не слушайте, есть официальные источники", - уточнил глава ведомства.

Уссурийский городской округ стал одной из наиболее пострадавших от паводка территорий Приморья, он стал здесь самым сильным за последние 10 лет.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Режим ЧС регионального уровня реагирования введен на территории 21 муниципалитета Приморского края.