Специалисты ФЦМК оказывают круглосуточную медпомощь пострадавшим от паводков в Приморье

Пункты временного размещения полностью обеспечены лекарствами и расходниками, сообщили в пресс-службе Минздрава России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники Федерального центра медицины катастроф Минздрава России оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Федеральной службой медицины катастроф Минздрава России организовано оказание медицинской помощи пострадавшим от паводков Приморье. Кроме того, организовано взаимодействие Службы медицины катастроф Минздрава России с МЧС России", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения (ПВР) круглосуточно дежурит фельдшер, добавили в пресс-службе. ПВР полностью обеспечены лекарствами и расходниками.

Сбор данных по обращаемости за медпомощью организован с использованием системы мониторинга центров медицины катастроф. Организовано круглосуточное взаимодействие в режиме видео-конференц-связи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и оперативного дежурного территориального центра медицины катастроф Приморского края.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.