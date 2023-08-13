13 августа, 13:32

В Волгограде на зрительницу байк-шоу упал квадрокоптер

Она находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. В Волгограде квадрокоптер, который вел съемку байк-шоу, упал на голову одной из зрительниц. Она находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что во время байк-шоу в Волгограде на голову одной из зрительниц упал квадрокоптер, с которого велась съемка мероприятия.

"Женщина находится под наблюдением врачей в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 25, состояние стабильное", - сказал ТАСС представитель комитета.  

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