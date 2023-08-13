13 августа, 14:15,
обновлено 13 августа, 14:47
Военная операция на Украине

В некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Предупреждение о воздушной тревоге объявлено в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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В 17:00 тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Через минуту в красную зону попала и Сумская область.

Предупреждение также действует в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и ДНР.

Позднее тревогу отменили. Она действовала примерно полчаса.

В новость внесены изменения (17:47 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
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