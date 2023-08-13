Число жертв после взрыва газа в частном доме в Дербенте выросло до двух

Еще один пострадавший находится в ожоговом центре РКБ в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Женщина, получившая сильные ожоги во время хлопка газа в Дербенте, умерла в ожоговом центре в Махачкале. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при взрыве газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью. Врачи ожогового центра РКБ делают все возможное для спасения мужчины", - говорится в сообщении.

Ранее подросток, получивший сильные ожоги во время хлопка газа в Дербенте, также умер в медицинском учреждении.

Возгорание газовоздушной смеси произошло в субботу в частном жилом доме в Дербенте. В результате пострадали пять человек, в числе которых дети. Двух детей медики выписали ранее из больницы в удовлетворительном состоянии, а двое взрослых и 14-летний подросток санавиацией были доставлены в ожоговый центр РКБ в Махачкале. По данным Минздрава Дагестана, у женщины были ожоги 90% поверхности тела, у мужчины - 60% поверхности тела, сейчас за его жизнь борются медики.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, предварительной причиной названа утечка газа из-за нарушения регламента обслуживания оборудования.