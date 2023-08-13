В Екатеринбурге в ДТП пострадали шесть человек

Среди них есть трое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Чкаловском районе Екатеринбурга. Пешеход, водитель и четверо пассажиров, трое из которых дети, доставлены в больницу, сообщили в Telegram-канале управления ГИБДД по Свердловской области.

"В результате автоаварии водитель и четыре пассажира автомобиля Kia, трое из них дети, а также пешеход доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, автомобиль Mazda CX-7 двигался по Агрономической улице, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода наехал на пешехода, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.