В Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам

По словам председателя Координационного совета российских соотечественников Алексея Петровича, за последние 10 лет монумент пять раз подвергался актам вандализма

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Вандалы осквернили памятник в честь воинов 3-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Единецком районе Молдавии. Об этом сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

"Осквернили памятник в честь советских воинов у села Корпач Единецкого района", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Петрович уточнил, что на постаменте мемориала краской оставлена оскорбительная надпись, а также символ румынской фашисткой организации "Железная гвардия". Он добавил, что за последние 10 лет монумент пять раз подвергался актам вандализма.

Инциденты вокруг мемориалов советским войнам в Молдавии происходят регулярно после того, как к власти в республике пришли проевропейские партии. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться и некоторые политики от правящей Партии действия и солидарности, которые выступают за вхождение республики в состав Румынии. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.