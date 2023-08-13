В Приморье подтопило 11 медучреждений

В Минздраве сообщили, что они продолжают работать и обеспечены препаратами

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Подтопленные в Приморском крае медицинские учреждения продолжают работать, они обеспечены препаратами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях.

"В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объеме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах", - говорится в сообщении.