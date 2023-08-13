В Нижегородской области проводят проверку по факту избиения ребенка возле обелиска

Местному жителю не понравилось, что дети громко кричат и играют возле памятника, рассказали в МВД

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские в Нижегородской области проводят проверку по факту избиения 12-летнего ребенка палкой возле мемориального обелиска погибшим в Великой Отечественной войне сотрудникам завода "Гидроагрегат-восход". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В Нижегородской области полицейские проводят проверку по факту причинения неизвестным телесных повреждений несовершеннолетнему. Со слов несовершеннолетнего, местному жителю не понравилось, что дети громко кричат и играют возле памятника. Свое негодование он решил выместить на 12-летнем мальчике, ударив его лежащей на брусчатке палкой", - сообщили в управлении МВД.

По данным ведомства, 12 августа в дежурную часть МО МВД России "Павловский" с заявлением обратилась мать 12-летнего мальчика. Со слов женщины и ее ребенка сотрудники полиции установили, что мальчик играл с другими детьми в парке у мемориального обелиска погибшим заводчанам завода "Гидроагрегат-восход" в Великой Отечественной войне. Местный житель, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на шумное поведение детей у памятника, подошел к ребенку и после словесной перепалки ударил его лежащей на брусчатке палкой.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность ударившего ребенка и все обстоятельства произошедшего.