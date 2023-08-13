13 августа, 18:24

В Раменском ликвидировали пожар на складе

Пострадавших нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 2,7 тысяч кв. метров ликвидирован на складе в подмосковном Раменском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре поступило в 11:53 мск. По данным временно исполняющего полномочия главы Раменского городского округа Николая Ханина, информация о задымлении и возможном пожаре на Донинском шоссе, 4-й км, стр. 3а поступила от очевидца. Загорелся металлический склад, на котором располагается производство удобрений и изделий из пластика. Со слов владельцев, все сотрудники покинули помещение.

По предварительным данным прокуратуры Московской области, причиной возгорания стало нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. 

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