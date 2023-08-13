В Белгороде после атаки БПЛА пострадали 5 квартир и 16 автомобилей

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Пять квартир, расположенных в доме на улице Есенина в Белгороде, получили повреждения, предположительно, в результате атаки БПЛА. Также повреждены 16 припаркованных рядом автомобилей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация по ЧП на Есенина в Белгороде. Завершается снятие обломков и поврежденных плиток фасада. Поквартирный обход завершен. Всего повреждены 5 квартир (выбиты окна) и 16 машин", - написал Гладков.

По его словам, в понедельник будет оформлено заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и начнутся восстановительные работы. Пострадавших в результате ЧП нет.