Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса

Его доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения при взрыве неустановленного боеприпаса в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

" ЧП в Борисовском районе. На территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. <…> Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно, не связанного с прилетом", - проинформировал глава региона.