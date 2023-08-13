13 августа, 19:17

Житель Белгородской области пострадал при взрыве неустановленного боеприпаса

Его доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина получил осколочные ранения при взрыве неустановленного боеприпаса в поселке Борисовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

" ЧП в Борисовском районе. На территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. <…> Правоохранительными органами рассматривается версия получения травмы в результате взрыва неустановленного боеприпаса, предположительно, не связанного с прилетом", - проинформировал глава региона. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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