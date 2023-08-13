13 августа, 19:50
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об еще одном сбитом украинском беспилотнике над Белгородской областью

Пострадавших и разрушений нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Киев вновь попытался атаковать объекты в РФ беспилотником самолетного типа, он уничтожен над Белгородской областью, разрушений нет. Об этом заявили в Минобороны России.

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"13 августа около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", - заявили в министерстве.

Там уточнили, что в результате пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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