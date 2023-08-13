Президент Ирана поручил привлечь к ответственности напавших на мавзолей Шах-Черах

Эбрахим Раиси поговорил по телефону с губернатором Фарса Мохаммадом Хади Иманией и потребовал обеспечить надлежащее лечение пострадавших

ДУБАЙ, 13 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси распорядился привлечь к ответственности лиц, устроивших нападение на мавзолей Шах-Черах в провинции Фарс на юго-западе исламской республики. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

В связи с терактом Раиси позвонил главе МВД республики Ахмаду Вахиди и поручил ему привлечь к ответственности лиц, совершивших теракт, и разобраться в обстоятельствах произошедшего, указывает агентство. Президент Ирана поговорил по телефону с губернатором Фарса Мохаммадом Хади Иманией и потребовал обеспечить надлежащее лечение пострадавших. Кроме того, Раиси выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее Вахиди распорядился начать расследование обстоятельств случившегося. Он отметил, что необходимо принять меры для поддержания общественного спокойствия.

Иранское агентство IRNA проинформировало, что в мавзолее Шах-Черах в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них был задержан. По последним данным, в результате нападения погиб один человек, еще восемь получили ранения. Катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранский источник сообщил, что теракт совершили иностранцы.