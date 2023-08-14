Жители Гавайев пожаловались на недостаток помощи от властей при пожарах

По данным The New York Times, в западной части Мауи граждане испытывают острую нехватку горючего для автомобилей и генераторов

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Жители острова Мауи, где бушуют самые смертоносные за последнее столетие природные пожары, жалуются на недостаток помощи со стороны властей. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, многие жители западной части острова, вынужденные покинуть свои дома, "получают куда больше помощи от <...> волонтеров, чем от правительства". Газета отмечает, что представители властей местных и федеральных властей и руководство штата предоставляют продовольствие и разбивают пункты временного размещения, тем самым оказывая помощь пострадавшим, но ее оказывается недостаточно.

"Жители жалуются на значительную нехватку мер реагирования со стороны властей и отмечают, что беспорядочных предупреждений о пожарах 8 августа было недостаточно, а принятые ответные меры, которые не удовлетворяют острые потребности населения, можно описать как провал", - пишет NYT. Газета подчеркивает, что пострадавшие в результате пожаров в западной части Мауи испытывают острую нехватку горючего для автомобилей и генераторов, а их пропитание во многом обеспечивает "неравнодушное население острова". "От правительственных служб поступает лишь малая часть [помощи]", - указывает газета.

Ранее специалисты Федерального управления по чрезвычайным ситуациям США и местного исследовательского центра оценили ущерб от природных пожаров на Гавайях в $5,52 млрд. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) ранее обратила внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется на Гавайях.

Согласно последним данным, природные пожары на острове привели к гибели не менее 93 человек. По словам губернатора штата Гавайи Джоша Грина, это самые многочисленные жертвы пожаров в США более чем за столетие. Разрушены или повреждены более 2,2 тыс. построек. По большей части речь идет о жилых домах. Не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический город Лахайна. Ущерб пришелся в основном на него. Власти ранее сообщали, что пожары почти полностью локализованы. К тушению были привлечены федеральные службы США по решению президента Джо Байдена.