13 августа, 22:45

В Дагестане около 200 человек перекрывали федеральную трассу из-за отсутствия воды

Антон Новодережкин/ ТАСС, архив
© Антон Новодережкин/ ТАСС, архив

В ходе общения с гражданами конфликт удалось разрешить, сообщили в региональном МВД

ТАСС, 14 августа. Около 200 жителей Дагестана вечером 13 августа перекрывали автомобильное движение на 470-м км федеральной автодороги Астрахань - Махачкала на территории Кумторкалинского района из-за отсутствия воды, сообщили в МВД по Республике Дагестан.

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"Для перекрытия автодороги в общей сложности собралось порядка 200 человек. В ходе общения с гражданами конфликт удалось погасить. В настоящее время граждане разошлись, обстановка контролируемая", - сообщается в официальном Telegram-канале МВД по Дагестану.

По данным ведомства, люди собрались с целью "привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах". Для обеспечения общественного порядка на место направили более 50 сотрудников полиции.

На данный момент движение на перекрытом ранее участке восстановлено. 

Теги:
РоссияДагестан
© Информационное агентство ТАСС
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