МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

По данным ведомства, их обвиняют в гибели и ранении более 100 человек при обстрелах ВСУ Донбасса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех украинских генералов, в том числе замглавнокомандующего Вооруженных сил Украины Евгения Мойсюка, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более 100 человек. Это следует из базы розыска ведомства.

"Мойсюк Евгений Георгиевич. Украинец. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, не указывается. Также в базе МВД по уголовной статье разыскиваются генерал-майоры ВСУ Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук.

В конце июля СК России заочно предъявил обвинение бывшему командующему оперативно-тактической группировкой "Восток" Игорю Палагнюку, бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку. Как отмечали в ведомстве, в 2016, 2017, 2019 годах они командовали подразделениями ВСУ, которые обстреливали населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. В результате погибли и получили ранения свыше 100 человек.

Евгений Мойсюк - генерал-лейтенант ВСУ, с 2021 года занимает должность заместителя главнокомандующего.