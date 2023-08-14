Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко осудили за мошенничество

Его приговорили к шести годам лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор гендиректору компании "Аврора-строй" и бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко за мошенничество с деньгами дольщиков.

"Признать Ищенко Андрея виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитала судья резолютивную часть приговора.

Также частично удовлетворены 22 иска потерпевших. Сам Ищенко после оглашения приговора заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать его.

Ранее сторона обвинения попросила суд назначить Ищенко наказание в виде лишения свободы на 7 лет со штрафом в размере в 500 тыс. рублей. По версии следствия, глава компании обманным путем похитил средства 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн рублей. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

Одновременно в суде рассматривается другое уголовное дело в отношении Ищенко, возбужденное по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). По данным следствия, с февраля по апрель 2019 года генеральный директор строительной компании заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме № 7 по улице Сафонова во Владивостоке. Проверкой было установлено, что помещения, в отношении которых заключены договоры, фактически являются нежилыми, для проживания не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.