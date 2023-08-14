14 августа, 00:35

В Приморье из-за тайфуна подтопило более 4,6 тыс. домов

Отрезаны от дорог 32 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600, сообщили ТАСС в региональном министерстве по делам ГО и ЧС.

По данным на утро понедельника, в 10 муниципальных образованиях подтоплено 16 многоквартирных домов и 4 604 частных. Все подтопленные многоквартирные дома находятся в Уссурийском городском округе, наибольшее число подтопленных частных домов - в Спасском городском округе и Октябрьском муниципальном округе. Отрезанными остаются 32 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях, на автодорогах края зафиксировано 58 переливов.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север. 

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