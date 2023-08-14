В Забайкалье в ДТП погибли четыре человека

Еще шесть получили травмы

ТАСС, 14 августа. В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Забайкалье погибли четыре человека, из них двое детей. Еще шесть получили травмы, сообщается в понедельник на сайте управления МВД России по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир Lancer и три пассажира Honda, в том числе двое детей. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Среди них также есть дети", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, около 01:00 по местному времени (19:00 мск) на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка 28-летний водитель автомашины Lancer выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Honda. Все дети, находившиеся в Honda, перевозились без детских удерживающих устройств.

Оба водителя были трезвые. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.