В Якутии за сутки потушили 12 лесных пожаров на площади свыше 3,5 тыс. га

В ликвидации возгораний задействовали свыше 1,5 тыс. человек и почти 60 единиц спецтехники

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Лесные пожары ликвидированы за сутки на территории Якутии на площади свыше 3,5 тыс. га, сообщили в региональном Минэкологии.

"За прошедшие сутки потушено 12 лесных пожаров площадью 3 542,2 га. Борьбу с огнем в лесах ведут 1 536 сотрудников лесопожарных формирований, 58 единиц лесопожарной спецтехники, 4 самолета Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании, 9 вертолетов Ми-8 на тушении", - говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

Как сообщил на брифинге первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников, за сутки обнаружено 8 лесных пожаров на площади 1 603 га. Всего действуют 127 лесных пожаров на площади 367 тыс. га. Локализовано 7 возгораний на площади 3 558 га.

На данный момент ведется работа по тушению 59 лесных пожаров с общей площадью 264 181,3 га на территориях Алданского, Верхнеколымского, Кобяйского, Мирнинского, Момского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Олекминского, Томпонского, Усть-Алданского, Усть-Майского и Чурапчинского районов. Также тушится 1 лесной пожар на территории Олекминского заповедника на площади 2,2 га. С начала пожароопасного сезона в Якутии зафиксировано 739 лесных пожаров на площади свыше 1,4 млн га, 51 ландшафтный пожар на площади свыше 5,5 тыс. га.

Утром в понедельник Якутск окутан дымом, в воздухе ощущается запах гари. Как сообщил Садовников в своем телеграм-канале, задымление наблюдается по центральным районам, заречной и вилюйской группам районов Якутии. Власти связывают это с движением воздушных масс из Амурской области, Хабаровского края и юго-востока Якутии, где развивается негативная лесопожарная обстановка. "Некоторое ослабление задымленности специалисты прогнозируют после прохождения фронтальных осадков, но концентрация вредных веществ в воздухе сохранится еще какое-то время", - уточнил Садовников.