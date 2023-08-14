На авиашоу в штате Мичиган потерпел крушение самолет

По данным международного аэропорта Детройта, пилот и второй член экипажа успели катапультироваться

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Самолет МиГ-23 потерпел в воскресенье крушение, выполняя показательный полет на авиашоу в штате Мичиган. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Детройта.

Как указывается в сообщении, ЧП произошло примерно в 16:00 по местному времени (23:00 мск). Самолет рухнул на парковку жилого комплекса в Бельвилле вблизи Детройта, задев несколько автомобилей.

Пилот и второй член экипажа успели катапультироваться. Хотя они не получили каких-либо значительных повреждений, их доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Более никто не пострадал, подчеркивается в публикации.

Как отметил телеканал Fox News, в связи с происшествием организаторы авиашоу вынуждены были досрочно завершить его. Расследованием занимается Федеральное авиационное управление США.