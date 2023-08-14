В Якутске выявили превышение допустимой концентрации химических веществ в воздухе

Специалисты провели 27 исследований

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Исследования атмосферного воздуха Якутска выявили по состоянию на утро понедельника, 14 августа, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

"На 9:00 (03:00 мск) 14 августа в городе Якутске проведено 27 исследований атмосферного воздуха. По результатам исследований, превышение ПДК химических веществ установлено в 15 исследованиях по 5 показателям в Якутске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что превышение по взвешенным веществам составило до 1,28 раза, по взвешенным частицам РМ 2,5 - до 1,56 раза, по взвешенным частицам РМ 10 - до 1,36 раза, по диоксиду азота - до 1,6 раза, по оксиду азота - до 1,3 раза.

Утром 14 августа Якутск заволокло дымом, чувствуется запах гари в воздухе. В аэропорту столицы республики задержаны несколько рейсов, некоторые самолеты перенаправлены на запасные аэродромы. Как уточнили в региональном Минтрансе, задымленность в Якутске не повлияла на движение паромов.