В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 124,4 тыс. га

К ликвидации возгораний привлекли свыше 450 человек и более 60 единиц техники

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Лесные пожары в Хабаровском крае распространились на территорию площадью 124,4 тыс. га. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона.

"На территории Хабаровского края зарегистрировано 76 пожаров на общей площади 124 407 га", - говорится в сообщении. В конце прошлой недели огнем было охвачено 93,8 тыс. га.

За сутки в регионе ликвидировали возгорания на площади почти 3,3 тыс. га. К борьбе с огнем привлечены свыше 450 человек, задействованы 62 единицы техники, 4 воздушных судна. Множество пожаров возникло в Аяно-Майском районе, есть несколько возгораний в Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Пожары также зарегистрированы в Ульчском районе, в районе имени Полины Осипенко, в Солнечном, Верхнебуреинском и других районах, уточнили ТАСС в министерстве. Возгорания преимущественно возникают в труднодоступной местности из-за гроз.

Кроме того, регистрировались пожары на особо охраняемых природных территориях. Так, в заповеднике "Джугджурский" один пожар потушили на площади 421 га, действует возгорание на площади 70 га, оно локализовано. В заповеднике "Буреинский" ликвидировали пожар на площади 15 га.

В регионе ввели режим ЧС, для стабилизации пожароопасной обстановки в крае продлили запрет на посещение лесов по 31 августа. С начала сезона в регионе произошел 741 пожар на общей площади порядка 882,3 тыс. га.