В Хабаровском крае ожидают поднятия уровня воды в Амуре до неблагоприятных отметок

Прогнозируется подтопление поймы реки на глубину от 50 см до 2 м в третьей декаде августа

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Амуре и на Уссури после сильных дождей, прошедших в Приморском крае и в Китае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр.

"Согласно прогнозу гидрологов, к третьей декаде августа на реке Амур ожидается подтопление поймы на глубину от 50 см до 2 метров с достижением у города Хабаровск, с. Троицкого, города Комсомольска-на-Амуре, с. Мариинского отметок неблагоприятного явления и выше", - говорится в сообщении.

При движении паводка с рек Приморского края и Китая вода поднимается на 13-19 см в сутки на Амуре на участке от села Ленинское в Еврейской автономии до Хабаровска и на реке Уссури. На остальных реках существенных изменений пока нет, отметок, при которых начинаются подтопления не достигнуто.

Уровень воды в Амуре у Хабаровска составляет 322 см, прибавив 21 см за сутки, неблагоприятным для города считается уровень в 450 см. У Комсомольска-на-Амуре вода поднялась на 4 см за сутки до 204 см при неблагоприятных отметках 450 см.

Гидрологи и спасатели следят за развитием паводковой обстановки в крае. Две группы спасателей мониторят ситуацию в Вяземском районе и в районе имени Лазо. Жителей просят соблюдать правила личной безопасности и принять меры по сохранению своего имущества, дачников - покинуть свои участки на островах у Хабаровска во время прохождения паводка. Туристам, рыбакам, охотникам рекомендуют не выезжать на реки, сплавы, в труднодоступную местность.

Приморский край сейчас переживает сильное наводнение, вызванное влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600, множество сел отрезаны водой.