14 августа, 04:07
Военная операция на Украине

В Белгороде подтвердили попадание беспилотника в многоквартирный дом

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

Несущая конструкция здания не пострадала, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) имени В.Г. Шухова подтвердили, что многоквартирный дом на улице Есенина в Белгороде в воскресенье, 13 августа, был поврежден в результате атаки украинского беспилотника. Несущая конструкция дома не пострадала, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова провели первичное обследование: повреждений несущей конструкции жилого дома нет. Подтвердили попадание вражеского беспилотника. Вчера коммунальные службы и МЧС убрали обломки ограждающих конструкций, в том числе и плитку, которая была разрушена взрывом и нависала над тротуаром, для того, чтобы обезопасить пешеходов и жителей дома", - написал он.

По словам губернатора, 14 августа будет проведено повторное обследование дома, после чего начнутся восстановительные работы. "Как и всегда, проведем обследование поврежденных автомобилей, а затем будем выплачивать компенсацию собственникам", - добавил Гладков.

13 августа в результате атаки беспилотника в жилом доме на улице Есенина в Белгороде повреждения получили 5 квартир и 16 припаркованных рядом со зданием автомобилей. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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