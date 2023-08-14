В Красноярском крае площадь лесных пожаров уменьшилась в 36 раз

В патрулировании территорий и тушении возгораний задействовали 326 специалистов и 45 единиц техники

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края уменьшилась в 36 раз - с 19 тыс. га до 541 га, сообщила пресс-служба краевого Министерства лесного хозяйства.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 08:00 (04:00 мск) 14 августа, на территории Красноярского края действует 2 лесных пожара в Эвенкийском районе на площади 541 га. Очаги зафиксированы в труднодоступной и удаленной местности", - сказали в пресс-службе.

В патрулировании лесов и тушении возгораний участвуют 326 специалистов краевого Лесопожарного центра, применяется 45 единиц техники.

По данным на 11 августа, на севере Красноярского края площадь лесных пожаров составила 19,3 тыс. га. Основной причиной возгораний стали сухие грозы при жаркой погоде и отсутствие дождей. За минувшие выходные на территории края ликвидировано 22 лесных пожара.