В затопленном районе Уссурийска ликвидировали мазутное загрязнение

Бочки с нефтепродуктами, находившиеся около гаражей собственников, начали подтекать во время наводнения в городе, в результате чего часть содержимого попала в воду

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты полностью очистили территорию района Семи ветров в Уссурийске от мазутного загрязнения после наводнения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уссурийска.

"Специалисты полностью очистили территорию района Семи ветров от мазута. После спада воды рабочие произвели покос травы и приступили к ликвидации последствий разлива. Первым делом засыпали пораженные участки сорбентом. После отработки его убрали и произвели мойку загрязненных поверхностей, это позволило избавиться от остатков сорбента и прочих загрязнений. Работы проходили в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Бочки с нефтепродуктами, стоявшие около гаражей собственников, стали подтекать во время наводнения в городе, часть содержимого оказалась в воде.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил устранить следы нефтепродуктов, разлившихся в микрорайоне, а также провести расчеты технических характеристик дамбы, которая должна была защитить микрорайон от паводка, но не выдержала напора воды.

С 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Одним из наиболее пострадавших муниципалитетов оказался Уссурийск. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север.