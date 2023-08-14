В Саратовской области из-за пожара в жилом доме эвакуировали более 90 человек

Никто не пострадал

САРАТОВ, 14 августа. /ТАСС/. Более 90 человек эвакуировали в результате пожара в четырехэтажном доме в Советском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ночью в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме на улице Карла Маркса в поселке Степное. "По сообщению "01", произошло возгорание кровли четырехэтажного жилого дома. На месте работали 10 единиц пожарной техники. Все жильцы дома были выведены из здания. Эвакуирован 91 человек, из них 16 детей", - сообщили в управлении.

Площадь пожара составила 700 кв. м. В результате никто не пострадал. Почти через три часа после вызова пожар ликвидировали.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, огонь полностью уничтожил кровлю, частично повреждены квартиры. В тушении пожара участвовали 55 человек и 19 единиц техники. В Советском районе ввели режим повышенной готовности.

На место происшествия выехал зампред правительства Павел Мигачев. Губернатор Роман Бусаргин поручил выяснить причины возгорания и оперативно оценить ущерб. Жителям, чьи квартиры пострадали от пожара, будет оказана помощь.

По данным ведомства, в доме находится 56 квартир. В них проживают около 180 человек, среди них 16 детей. Часть жильцов эвакуировали в пункт временного размещения, остальные расположились у родственников и знакомых.