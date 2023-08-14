Пожар в Жигулевском заповеднике локализовали

В его тушении задействовали 243 человек и 50 единиц техники

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на площади 9,4 га в Жигулевском заповеднике в Самарской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"13 августа лесной пожар на площади 9,4 га локализован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар возник 12 августа в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина" в районе населенного пункта Бахилова Поляна. Группировку, задействованную в тушении возгорания, увеличили с 205 до 243 человек и 50 единиц техники. К тушению привлекали вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России (Казань).

Жигулевский государственный природный заповедник организован в октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927-1935) и Жигулевского (1959-1960) заповедников. Заповедник расположен на Самарской Луке - местности, прилегающей к глубокому изгибу реки Волги у впадения реки Самары. Площадь Жигулевского заповедника составляет 23,1 тыс. га, из них 22,6 тыс. га приходится на основной участок в северной части полуострова и 500 га - на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями.