14 августа, 05:50
Лесные пожары в России

Пожар в Жигулевском заповеднике локализовали

В его тушении задействовали 243 человек и 50 единиц техники

САМАРА, 14 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на площади 9,4 га в Жигулевском заповеднике в Самарской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"13 августа лесной пожар на площади 9,4 га локализован. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар возник 12 августа в 20-м и 21-м кварталах Бахиловского участкового лесничества ФГБУ "Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И. И. Спрыгина" в районе населенного пункта Бахилова Поляна. Группировку, задействованную в тушении возгорания, увеличили с 205 до 243 человек и 50 единиц техники. К тушению привлекали вертолет Ми-8 с водосливным устройством Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России (Казань).

Жигулевский государственный природный заповедник организован в октябре 1966 года на месте существовавших ранее Средне-Волжского (1927-1935) и Жигулевского (1959-1960) заповедников. Заповедник расположен на Самарской Луке - местности, прилегающей к глубокому изгибу реки Волги у впадения реки Самары. Площадь Жигулевского заповедника составляет 23,1 тыс. га, из них 22,6 тыс. га приходится на основной участок в северной части полуострова и 500 га - на островной, который представлен островами Шалыга и Середыш с прилегающими мелководьями.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСамарская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация