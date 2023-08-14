NHK: в Японии арестовали граждан Вьетнама, укравших из Uniqlo товаров на $70 тыс.

По информации телеканала, двое вьетнамцев воровали на протяжении пяти лет для продажи на родине

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Японская полиция арестовала двух граждан Вьетнама, которые последние пять лет воровали товары в местных магазинах одежды сети Uniqlo. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным следствия, за последние пять лет двое вьетнамских граждан вынесли из различных магазинов Uniqlo в окрестностях Токио товары на сумму порядка 10 млн иен (около $70 тыс.). Примечательно, что в последний раз, когда полиции удалось вычислить злоумышленников, они тайком вынесли из магазина одежду на 100 тыс. иен (порядка $700).

На допросе граждане Вьетнама признались, что у них на родине товары марки Uniqlo пользуются большой популярностью. Периодически двое возвращались во Вьетнам, где продавали украденное, после чего вновь приезжали в Японию.

Компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ретейлеров одежды. В настоящее время по всему миру, включая Вьетнам, работает более 3,7 тыс. магазинов Uniqlo.