В Уссурийске произошел порыв на газопроводе

Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 14 августа. /ТАСС/. Порыв произошел на газопроводе во втором по величине Приморья Уссурийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Действительно, порыв имел место, но он уже устранен. Это произошло далеко от жилых объектов, но это никак не сказалось на жизнедеятельности города, даже газом нигде не пахло", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнила администрация Уссурийска в своем Telegram-канале, аварийная ситуация произошла на газовой трубе высокого давления перед пунктом газораспределения, в 8:21 (1:21 мск) аппаратура перекрыла подачу газа.

"Уровень ПДК в пределах норм, пострадавших нет. В детском саду №3, который находится на расстоянии около 2 км от места порыва, были приняты все необходимые меры безопасности", - уточняется в сообщении.

Уссурийск стал одной из наиболее пострадавших от паводка территорий Приморья. С 9 по 11 августа на юге края прошли сильные дожди, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на многих территориях. Согласно прогнозу Примгидромета, волна паводка движется с юга на север.