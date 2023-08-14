В Японии из-за приближающегося тайфуна "Лан" отменили более 500 авиарейсов

Перебои в работе ожидаются и у железнодорожных операторов

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Более 500 авиарейсов на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна "Лан", свидетельствуют данные местных авиакомпаний.

Так, по данным авиакомпании JAL, в эти дни из-за неблагоприятных погодных условий отменено более 250 рейсов. Еще по крайней мере 300 авиарейсов отменил второй по величине в стране авиаперевозчик - компания ANA.

Перебои в работе ожидаются и у железнодорожных операторов: так, компания Central Japan Railway предупредила, что во вторник может быть приостановлено движение поездов на самом загруженном в стране участке между станциями Осака и Токио. Во вторник также будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" в районе Осаки.

Сейчас эпицентр тайфуна находится в районе острова Хатидзё, относящегося к цепи островов Идзу к югу от Токио. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки он продолжит движение в северо-западном направлении и к 15 августа достигнет побережья острова Хонсю в районе Кинки, где расположена Осака, и Токай, где расположен крупный промышленный центр Нагоя.

В ближайшие дни интенсивность осадков в районе прохождения тайфуна может сравниться с их месячной нормой. Так, в ночь с понедельника на вторник в ходе дождей в районах Кинки и Токай может выпасть от 400 до 600 мм осадков.

Ситуация осложняется завершением традиционного сезона летних отпусков, которые многие японцы берут по случаю буддийского праздника поминовения усопших Обон. В эти дни на всех транспортных узлах ожидается скопление японцев, многие из которых отправились в путешествие по стране или на малую родину впервые после пандемии коронавируса. Тайфун внес коррективы и в отпуск премьера Японии Фумио Кисиды, который отменил поездку в префектуру Сидзуока.