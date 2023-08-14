В Красноярском крае перевернулась машина с туристами

Эвакуировали двух пострадавших

КРАСНОЯРСК, 14 августа. /ТАСС/. Автомобиль с туристами перевернулся в горной местности в Партизанском районе Красноярского края, двух пострадавших эвакуировали санавиацией. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"В условиях горного бездорожья перевернулся автомобиль УАЗ с группой туристов, в которой находились несовершеннолетние дети. Туристы направлялись в район Кутурчинского Белогорья. В результате ДТП пострадали женщина и ее несовершеннолетний сын. Поскольку в районе аварии отсутствовала сотовая связь, другая группа туристов, следовавшая по тому же маршруту, связалась с сотрудниками МЧС с помощью спутникового телефона, затем к решению задачи по эвакуации были подключены центр медицины катастроф и отделение красноярской санитарной авиации. Туристы, получившие тяжелые травмы в труднодоступных районах горной местности, были эвакуированы", - сообщили в министерстве.

По данным пресс-службы, по прибытии в красноярскую краевую больницу, пострадавшую с подозрением на перелом позвоночника, обследовали и прооперировали нейрохирурги Красноярской краевой клинической больницы. Сейчас она находится в профильном нейрохирургическом отделении, в реанимационной поддержке не нуждается, ее состояние стабильное тяжелое. Несовершеннолетнего сына женщины госпитализировали в реанимацию больницы №20 имени Берзона.