"Азовца", застрелившего раненого сотрудника милиции ДНР, приговорили к пожизненному сроку

Николаю Кущу предъявляли обвинение в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, и в применении запрещенных методов ведения войны

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего националистического объединения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) нацгвардии Украины Николая Куща, застрелившего весной прошлого года раненого сотрудника народной милиции ДНР в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Куща к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что, в середине апреля 2022 года Кущ, находясь в Мариуполе на подконтрольной войскам и воинским формированиям Украины территории, во время охраны и патрулирования занимаемой территории выстрелил в военнослужащего Народной милиции ДНР, а затем отобрал оружие у раненого и не способного оказывать сопротивление или скрыться, перевернул его на спину и произвел из автомата АК-74 одиночный прицельный выстрел в голову", - сообщили в пресс-службе.

Ему было предъявлено обвинение в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном в связи с осуществлением служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, и в применении запрещенных методов ведения войны.