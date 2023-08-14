В Воронежской области подростка подозревают в развращении малолетней девочки

Его поместили под домашний арест

ТАСС, 14 августа. Подростка поместили под домашний арест по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В производстве следователя СК находится уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней в Лискинском районе. Обвиняемому избран домашний арест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.