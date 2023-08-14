В Югре за выходные потушили 16 лесных пожаров на площади почти 600 га

В регионе продолжают тушить 21 природное возгорание на площади 2 779,3 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 августа. /ТАСС/. Спасатели за минувшие выходные потушили в Ханты-Мансийском автономном округе 16 лесных пожаров на общей площади почти 600 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"По состоянию на утро 14 августа в Югре идет тушение 21 лесного пожара на площади 2 779,3 га, из которых 12 на площади 2 426,3 га локализованы, в том числе 6 пожаров в Белоярском районе на площади 2 311,1 га, из которых 5 на площади 2 311 га локализованы. Также идет ликвидация 3 ландшафтных возгораний на площади 457,2 га, из которых одно на площади 376,2 га локализовано", - говорится в сообщении.

11 августа в Югре действовало одно ландшафтное возгорание на площади 5 га в Кондинском районе и 15 лесных пожаров на площади 2 402,2 га, из которых 6 пожаров в Белоярском районе на площади 2 256 га. За минувшие выходные потушили 16 лесных пожаров на общей площади почти 600 га.

Как уточнял первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов, основная причина пожаров в регионе - грозы. В округе действует особый противопожарный режим: запрещено сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 162 ландшафтных пожара на площади 26 399,33 га, 576 лесных пожаров на площади 58 088,45 га и 7 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525,1 га.