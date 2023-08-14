Верховный суд Коми оставил под стражей социолога Бориса Кагарлицкого

Он будет находиться в СИЗО до 24 сентября

СЫКТЫВКАР, 14 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми не удовлетворил жалобу адвоката социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) на арест и оставил в силе решение о заключении его под стражей, сообщили ТАСС в суде.

Ранее Сыктывкарский городской суд арестовал Кагарлицкого до 24 сентября. Ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

"Верховный суд Республики Коми оставил без изменения постановление суда первой инстанции", - сказал собеседник агентства.

Дело Кагарлицкого ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Оно посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте его Telegram-канала о взрыве на Крымском мосту. Дело возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, поэтому Кагарлицкий этапирован в Коми.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иноагентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес социолога и политолога в перечень террористов и экстремистов.