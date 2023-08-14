В Херсонской области в результате обстрела ВСУ получили повреждения монастырь и школа

Представитель оперштаба Новой Каховки сообщил, что украинские войска также выпустили шесть снарядов по общежитию в селе Корсунка

ГЕНИЧЕСК, 14 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Корсунскому женскому монастырю, основанному во второй половине XVIII века, и школе в селе Корсунка Херсонской области. Об этом сообщил журналистам представитель оперштаба Новой Каховки, к которой относится населенный пункт.

"Утренние прилеты по селу Корсунка. Монастырь: [повреждена] крыша, школа - второй этаж", - сказал он.

Представитель оперштаба уточнил, что украинские войска также выпустили шесть снарядов по общежитию в селе Корсунка.