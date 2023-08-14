В Волгограде возбудили дело в отношении 15-летней девочки, ударившей тетю ножом

Потерпевшую госпитализировали

ВОЛГОГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 15-летней девочки, которая во время ссоры нанесла своей тете удар ножом в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

"Следственным отделом по Советскому району Волгограда возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней девочки. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

По версии следствия, между 42-летней женщиной и ее 15-летней племянницей произошла ссора из-за того, что девочке были высказаны претензии. После этого несовершеннолетняя взяла нож и нанесла своей тете один удар в область грудной клетки. Потерпевшую госпитализировали, ей оказывают помощь.