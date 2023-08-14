В двух поселках Курганской области ввели карантин из-за бешенства животных

Заболевание обнаружили у лисы и собаки

ТАСС, 14 августа. Карантин ввели в поселках Пристанционный и Украинец Курганской области из-за выявления очагов бешенства животных. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

"В Курганской области в августе выявлено два случая бешенства животных: собака в поселке Пристанционный Шумихинского муниципального округа и лиса в поселке Украинец Звериноголовского муниципального округа. По распоряжению правительства области в населенных пунктах, где обнаружены инфицированные бешенством животные, установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее в 2023 году в регионе вирус бешенства также обнаружили в селе Белозерское, Юргамыше, рабочем поселке Мишкино и деревне Патраки.

"Как правило, причиной возникновения бешенства у домашних животных становится контакт с дикими животными, которые заходят в населенные пункты. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивыми являются все виды млекопитающих, в том числе и человек", - подчеркнули в ведомстве.